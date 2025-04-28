Altından 1-2 ay uzak durun diyen İslam Memiş gümüş önerdi altın yeniden yükseldi

Altın fiyatları haftaya düşüşle başlasada gün sonunda hızla toparlandı ve artışla kapattı. Altın fiyatlarındaki kar satışı 28 Nisan haftasının ilk saatlerinde yine görüldü. Öğleden sonra ise altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gün sonunda şaşırtıcı bir şekilde altın yüzde 0.93 oranında artış gösterdi. ltın ve Para uzmanı İslam Memiş, altın almak için bekleyenler için rakam verdi.