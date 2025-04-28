Altından 1-2 ay uzak durun diyen İslam Memiş gümüş önerdi altın yeniden yükseldi
28 Nisan haftasına düşüşle başlayan altın fiyatları, gün sonunda yönünü yukarı çevirdi. Öğle saatlerinde yüzde 1.2 oranına varan kayıplar sonrası gram altın hızla toparlandı ve günü 0.93 oranındaki yükselişle tamamladı. Gram altının fiyatı 4 bin 53 liradan 4138 liraya çıktı. Gün içinde 6 bin 629 liraya kadar düşen çeyrek altın 6765 liraya çıktı. İslam Memiş altın almak için bekleyenlere tavsiyesini verdi.
Altın fiyatları haftaya düşüşle başlasada gün sonunda hızla toparlandı ve artışla kapattı. Altın fiyatlarındaki kar satışı 28 Nisan haftasının ilk saatlerinde yine görüldü. Öğleden sonra ise altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gün sonunda şaşırtıcı bir şekilde altın yüzde 0.93 oranında artış gösterdi. ltın ve Para uzmanı İslam Memiş, altın almak için bekleyenler için rakam verdi.
28 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları
Altının gram fiyatı öğleden sonra aniden yükseldi ve gün sonunda altın fiyatları şöyle oldu;
Gram altın 4140 TL, Ons altın 3.326, çeyrek altın 6769 TL, yarım altın 13.538, tam altın 27.367 lira.
6 bin lira mı olacak?
Finans analisti İslam Memiş altın fiyatlarına ilişkin tahmininde şunları kaydetti:
"Bir yıllık süreç içerisinde önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde gram altın tarafında 6 bin TL, Ons Altın tarafında 4 bin 200 dolar seviyesiyle alakalı beklentimiz geçerliliğini koruyor. Önümüzdeki haftalarda düşüş beklentimiz devam ettiği için yatırımcıların sabırla beklemesi gereken bir süreçten geçtiğimizi söyleyebilirim."
Altın alımı yapmak için İslam Memiş 1-2 ay bekleyin diyerek şu bilgileri verdi:
Geçen hafta 3.500 dolar seviyesine yükselen ons altın haftayı 3.319 dolar seviyesinden tamamlamıştı. Bu hafta rasyo nedenli baskı devam edebilir. Ancak yükselişin kalıcı olmasını beklemiyorum. Bu hafta 3.260-3.360 dolar aralığını takip edeceğim. 2.800 dolar öngörüm geçerli olduğundan 1-2 ay daha altından uzak duracağım.