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DeFacto AirTech Koleksiyonu'nu tanıttı

DeFacto AirTech Koleksiyonu'nu tanıttı

Global moda markası DeFacto, AirTech Koleksiyonu'nu satışa sundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, DeFacto, koleksiyonla hareket özgürlüğünü stilinden ödün vermeden yaşamak isteyenlere 'rahat ötesi' bir deneyim sunuyor.

Koleksiyon, yumuşak dokuları, esnek kumaşları ve fonksiyonel detayları buluşturuyor.

Ütü gerektirmeyen t-shirtlerden dört yöne esneyen pantolonlara, hafif ceketlerden gömleklere kadar koleksiyondaki her parça DeFacto'nun 'rahat ötesi' vaadini sunuyor.

Ayrıca koleksiyonda yer alan bej, gri, siyah gibi tonlar şehir yaşamına uyum sağlayan renklerle bütünleşiyor. Koleksiyon, minimal tasarımları, sade çizgileri ve doğal duruşuyla öne çıkıyor.

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