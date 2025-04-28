Mehmet Ali Erbil ifşaları Gülseren Ceylan "Evde hizmetçiyi götürdün" dedi

"10 bin dolar karşılığında bilerek yurt dışına gitti"

Erbil'in yasa dışı bahis faaliyetlerine de karıştığını iddia eden Ceylan, "10 bin dolar karşılığında bilerek yurt dışına gitti, yasa dışı bahis reklamlarını yaptı. Başına bunların geleceğini bilmiyordu tabi. Başına bunların geleceğini bilse yapmazdı. Bütün halkı kandırdı," diyerek suçlamalarını sürdürdü.