Mehmet Ali Erbil ifşaları Gülseren Ceylan "Evde hizmetçiyi götürdün" dedi
Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan magazin dünyasını sarstı. Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil'i 'sapkınlıkla" suçlayarak, ünlü şovmen hakkında ağızları açık bırakan iddialarda bulundu. Erbil'e "Evde hizmetçiyi götürdün" diyen Gülseren Ceylan bununla da kalmadı. Erbil'in evinde gizli şekilde kumar oynatıldığı sırada bir genç kızın çırılçıplak soyulduğunu ileri sürdü. Gülseren Ceylan, Erbil'in abisinin yaptığını anlatıp 'iğrençsiniz' dedi.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan, ayrılığın ardından sosyal medya hesabından paylaştığı çarpıcı açıklamalarla magazin dünyasını sarstı.
Gülseren Ceylan, ayrılıktan sonra ilk kez konuşarak, Mehmet Ali Erbil hakkında ağır iddialar ortaya attı. Açıklamasında Erbil'i hedef alan Ceylan, "Siz hala böyle sapkın bir adamı seviyorsanız siz bilirsiniz," diyerek dikkatleri üzerine çekti.
"Evde hizmetçiyi götürdün, kız arkadaşıma yazıldın"
Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in kendisine ve çevresine büyük saygısızlıklar yaptığını öne sürerek, "Benim kız arkadaşıma yazıldın, evde hizmetçiyi götürdün, devleti dolandırdın," sözleriyle şok etti.
"10 bin dolar karşılığında bilerek yurt dışına gitti"
Erbil'in yasa dışı bahis faaliyetlerine de karıştığını iddia eden Ceylan, "10 bin dolar karşılığında bilerek yurt dışına gitti, yasa dışı bahis reklamlarını yaptı. Başına bunların geleceğini bilmiyordu tabi. Başına bunların geleceğini bilse yapmazdı. Bütün halkı kandırdı," diyerek suçlamalarını sürdürdü.