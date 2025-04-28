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Nevşehir çocuk ikinci kattan çöp konteynerinin içine düştü o anın videosu

NEVŞEHİR Kapucubaşı Mahallesi’nde bir çocuk, apartmanın ikinci katından çöp konteynerine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, alnı ve kolunda kırıklar olduğu belirtildi ancak hayati tehlikesi bulunmuyor.

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Nevşehir’in Kapucubaşı Mahallesi’nde küçük çocuk bir binanın ikinci katından çöp konteynerinin içerisine düştü. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Kapucubaşı Mahallesi Sanayi Yolu Sokak’ta bir çocuk apartmanın ikinci katından çöp konteynerinin içine düştü.

Düşen çocuğu dakikalar sonrası annesi çöp konteynerinden çıkarırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Küçük çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Küçük çocuğun alnında ve kolunda kırıklar olduğu öğrenilirken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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