BIST 9.394
DOLAR 38,45
EURO 43,71
ALTIN 4.054,62
HABER /  GÜNCEL

ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

ABD'deki Elizabeth City State Üniversitesi'nde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Abone ol

Kuzey Carolina eyaletinin doğusundaki üniversitede Viking Festivali'nin son gününde silahlı saldırı düzenlendi. Festivalin kapanışı öncesi düzenlenen "Yard Fest" etkinliği sırasındaki saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ölen kişinin öğrenci olmadığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar sonrası kampüs geçici olarak kapatıldı. Olaya yönelik soruşturma başlatıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversite bu anlamsız eylemden dolayı derin bir üzüntü duymakta" denildi.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da koyuna eziyet eden kişi gözaltına alındı
Antalya'da koyuna eziyet eden kişi gözaltına alındı
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 2. etabın startı verildi
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 2. etabın startı verildi
Suudi Arabistan ve Katar Suriye'nin Dünya Bankası'na tüm borcunu ödedi
Suudi Arabistan ve Katar Suriye'nin Dünya Bankası'na tüm borcunu ödedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı!
Çin, Trump'ın Şi ile görüştüğü iddiasını reddetti
Çin, Trump'ın Şi ile görüştüğü iddiasını reddetti
Anadolu Selçuklu hanedan üyelerinin naaş kalıntıları incelendi gerçekler ortaya çıktı
Anadolu Selçuklu hanedan üyelerinin naaş kalıntıları incelendi gerçekler ortaya çıktı
Lavrov, Rubio ile Ukrayna'yı görüştü
Lavrov, Rubio ile Ukrayna'yı görüştü
DeFacto AirTech Koleksiyonu'nu tanıttı
DeFacto AirTech Koleksiyonu'nu tanıttı
Yapı Kredi'den yılın ilk çeyreğinde 11,4 milyar net grup karı
Yapı Kredi'den yılın ilk çeyreğinde 11,4 milyar net grup karı
Gazze'deki insani krizde en kötü aşamaya geçildi! "Durumu tarif eden kelime bulmak zor"
Gazze'deki insani krizde en kötü aşamaya geçildi! "Durumu tarif eden kelime bulmak zor"
Bursa'da 2500 yıldır uykuda olan fay hattı! Ulubat, İnegöl ve Bursa fay hattı ürküttü
Bursa'da 2500 yıldır uykuda olan fay hattı! Ulubat, İnegöl ve Bursa fay hattı ürküttü
Kuzey Kore, Rusya'ya Ukrayna için asker gönderdiğini doğruladı
Kuzey Kore, Rusya'ya Ukrayna için asker gönderdiğini doğruladı