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Kadıköy Belediyesi'nde maaş krizi çalışanlardan protesto

Kadıköy Belediyesi'nde maaş krizi çalışanlardan protesto

DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şubesi üyeleri, Kadıköy Belediyesi çalışanlarının ücret ödemelerinde aksamalar yaşanmasını protesto etti.

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Belediye binası girişinde toplanan sendika üyeleri ve işçiler, "Sefalete teslim olmayacağız", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" ve "Zafer direnen emekçinin olacak" şeklinde sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Sekreteri Uğur Yelen, geçen yıl temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarından kalan maaş, mesai ve yemek farklarını halen alamadıklarını söyledi.

Yelen, "18 Kasım 2024'te işçinin iradesi yok sayılarak imzalanan toplu sözleşmede, bu ödemeler için 4,5 aylık süre verilerek, 2 Nisan 2025'e ötelenenler hala ödenmedi. Şube yönetiminin olmadığı dönemde belediye yönetimi ve Genel-İş Sendikası genel merkezinin yürüttüğü süreçte verilen sözler bir bir unutuldu. Yılbaşı öncesi bordrolaştırılan ödemeler sonrası işçiler ödeme bekledi fakat bunlar da yapılmadı." diye konuştu.

Sendika üzerinden 7 Ocak'ta mesaj gönderilerek, belediye yönetimiyle görüşülüp maaş ödemesinin ardından ödemelerin taksitle yapılacağının söylendiğini ancak bunun gerçekleşmediğini dile getiren Yelen, şöyle devam etti:

"Şubat ayında mesailerinin ödenmesi konusunda sorun yaşadık. Belediye yönetimiyle görüştüğümüzde 'Bir sonraki ay bu sorun olmayacak.' denildi. Mart ayında hem mesailerimiz hem yemek ödemelerimiz 15 gün geciktirildi. 'Nisan ayında maaşları tam ödeyeceğim ama diğer ödemeler için bana süre verin.' dediniz. Fakat nisan maaşına geldiğimizde 10 gün geçmesine rağmen sadece yemek ödemelerimizi aldık, mesai ödemelerimizi hala bekliyoruz. Yemek paramız için, ailemizden ödün vererek çalıştığımız mesailer için, 10 aydır enflasyon karşısında eriyen alacaklarımız için dilencilik yapmak istemiyoruz. Hakkımız olanı zamanında almak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte ödemelerin gecikmesi halinde Kadıköy halkının yaşayacağı hizmet kaybının sorumlusu bizler değil Kadıköy Belediyesi yönetimidir."

Yelen, belediye binasının sağlamlığından şüphe duyduklarını, bu konuda uzman çalışma arkadaşlarıyla komisyon kurup Kadıköy Belediyesi yönetimiyle irtibata geçeceklerini de sözlerine ekledi.

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