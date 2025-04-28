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Son deprem İstanbul ve Kütahya'da oldu Kandilli büyüklüğünü açıkladı

Son deprem İstanbul ve Kütahya'da oldu Kandilli büyüklüğünü açıkladı

İSTANBUL Silivri açıklarında bir artçı deprem meydana geldi. Saat 12.58'de meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli 3.6 olarak açıkladı. Kütahya Simav'da da yeni bir deprem meydana geldi. O depremin büyüklüğü ise 3.5 olarak duyuruldu.

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Kandilli Rasathanesi'nin duyurusuna göre İstanbul depremi Silivri açıklarında Marmara denizinde meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Kandilli 3.6 olarak açıkladı. 3.8 KM derinlikte meydana gelen deprem saat 12.58'de kaydedildi. 

Son deprem İstanbul ve Kütahya'da oldu Kandilli büyüklüğünü açıkladı - Resim: 0

Kütahya da sallanıyor

Kütahya Simav merkezli depremler de sürüyor. Saat 12.52'de 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kandilli depremin 8.8 km derinlikte olduğunu açıkladı. Son deprem İstanbul ve Kütahya'da oldu Kandilli büyüklüğünü açıkladı - Resim: 1

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