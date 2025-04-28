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Koçtaş'ın yapay zeka tabanlı Sesli Asistan projesine Stevie Awards'tan ödül

Koçtaş'ın yapay zeka tabanlı Sesli Asistan projesine Stevie Awards'tan ödül

Koçtaş, Sestek işbirliğiyle hayata geçirdiği "Sesli Asistan" projesiyle Stevie Awards 2025'te "Müşteri Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı" kategorisinde ödül kazandı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, ev geliştirme perakendeciliği markası Koçtaş, müşteri memnuniyetini artırmak ve operasyonel verimliliği desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Sesli Asistan projesiyle Stevie Awards 2025'in Müşteri Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

Şirketin müşteri deneyimi stratejisi doğrultusunda dijitalleşmeye ve çağrı merkezi süreçlerinde esnekliğe katkı sunan bu proje, yapay zeka destekli teknolojilerle müşterilere daha hızlı ve etkili çözümler sunulmasını sağlıyor. Sestek işbirliğiyle hayata geçirilen sesli asistan çözümü, yaklaşık 60 başlıkta müşterilerin statik ve dinamik sorgularına yanıt vererek "self servis" deneyimini güçlendiriyor.

Proje sayesinde müşteri deneyiminde önemli bir iyileşme sağlanırken, çağrı merkezi süreçlerinde verimlilik ve bütçe dostu bir yapı oluşturuldu. Kullanıcılar daha kısa sürede ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşabilirken, çağrı merkezi çalışanlarının verimliliği de artırıldı.

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