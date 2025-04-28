BIST 9.394
DOLAR 38,45
EURO 43,71
ALTIN 4.054,62
HABER /  GÜNCEL

Bakan Murat Kurum'dan İstanbul'da yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama

Bakan Murat Kurum'dan İstanbul'da yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında 16 bin 434 binanın hasarsız, 1640 binanın ise az hasarlı olarak tespit edildiğini bildirdi.

Abone ol

İstanbul’da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri 39 ilçe ve 963 mahallede hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Son durumu sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İstanbul'da hasar tespit çalışmalarımız kapsamında şu ana kadar; 18.074 binayı inceledik. 16.434 binanın hasarsız, 1.640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekeni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un paylaşımı şu şekilde:


Bakan Murat Kurum'dan İstanbul'da yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Koçtaş'ın yapay zeka tabanlı Sesli Asistan projesine Stevie Awards'tan ödül
Koçtaş'ın yapay zeka tabanlı Sesli Asistan projesine Stevie Awards'tan ödül
Dolandırıcılar bir kez daha pes dedirtti! Polisten vatandaşlara uyarı: O ilanlara dikkat...
Dolandırıcılar bir kez daha pes dedirtti! Polisten vatandaşlara uyarı: O ilanlara dikkat...
"L'Oreal Türkiye 50+ Tekno Kadın Guru Programı" ilk mezunlarını verdi
"L'Oreal Türkiye 50+ Tekno Kadın Guru Programı" ilk mezunlarını verdi
Nevşehir çocuk ikinci kattan çöp konteynerinin içine düştü o anın videosu
Nevşehir çocuk ikinci kattan çöp konteynerinin içine düştü o anın videosu
Kadıköy Belediyesi'nde maaş krizi çalışanlardan protesto
Kadıköy Belediyesi'nde maaş krizi çalışanlardan protesto
ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Antalya'da koyuna eziyet eden kişi gözaltına alındı
Antalya'da koyuna eziyet eden kişi gözaltına alındı
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 2. etabın startı verildi
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 2. etabın startı verildi
Suudi Arabistan ve Katar Suriye'nin Dünya Bankası'na tüm borcunu ödedi
Suudi Arabistan ve Katar Suriye'nin Dünya Bankası'na tüm borcunu ödedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı!
Çin, Trump'ın Şi ile görüştüğü iddiasını reddetti
Çin, Trump'ın Şi ile görüştüğü iddiasını reddetti
Anadolu Selçuklu hanedan üyelerinin naaş kalıntıları incelendi gerçekler ortaya çıktı
Anadolu Selçuklu hanedan üyelerinin naaş kalıntıları incelendi gerçekler ortaya çıktı