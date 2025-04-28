Terör örgütü PKK'dan açıklama geldi Abdullah Öcalan şartı

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "kendini feshetme" çağrısı yaptığı PKK; Öcalan'ın özgürce çalışarak kongreyi yönetir hâle gelmesinin beklendiğini açıkladı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de MHP TBMM Grubu Toplantısı'nda Öcalan'a hitaben yaptığı çağrıyla başlayan süreç devam ediyor.

Abdullah Öcalan'ın da 27 Şubat'ta yaptığı, "Tüm gruplar silahları bırakmalı, PKK kendini feshetmeli!" çağrısıyla yeni bir boyut kazandı.

Öcalan'ın çağrısı üzerine 1 Mart'tan itibaren ateşkes ilan eden PKK'nın bu günlerde 'fesih kongresi'ni toplayacağı iddia edilirken, örgütten yapılan açıklamada Öcalan’ın “İmralı’daki durumun değişmesinin beklendiği” açıklandı.

Açıklamada; DEM Parti'den iyimser açıklamalar yapıldığı belirtilerek, 27 Şubat'ta yapılan "silah bırakma ve fesih" çağrısının yerine getirilmesi için "somut bir şey beklendiği" ifade edildi.

ANF'de yer alan açıklamaya göre; PKK, Öcalan’ın "özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşarak parti kongresini yönetir hale gelmesinin beklendiğini" açıkladı.