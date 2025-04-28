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Elon Musk F-35 çıkışı: Ucuz dron sürüleri tarafından anında yok edilecek

Elon Musk F-35 çıkışı: Ucuz dron sürüleri tarafından anında yok edilecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı milyarder iş insanı Elon Musk, ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen F-35'lerin maliyetine tepki göstererek "Mürettebatlı hava araçları, ucuz dron sürüleri tarafından anında yok edilecek." ifadelerini kullandı.

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Musk, X sosyal medya hesabından, "Lockheed Martin'in ürettiği F-35 savaş uçaklarının 2024'te zamanlama ve göreve hazırlık konusunda gelişme göstermediği" belirtilen bir gönderiyi yeniden paylaştı.

Lockheed Martin'in ürettiği uçakların milyarlarca dolara mal olmasına tepki gösterilen söz konusu gönderiye Musk, "Mürettebatlı hava araçları, ucuz dron sürüleri tarafından anında yok edilecek." yanıtını verdi.

Musk, Kasım 2024'te Lockheed Martin tarafından üretilen F-35'lerin tasarımının "ihtiyaç ve hedeflerin yanlış belirlenmesi" sonucu hatalı bir temele dayandığını, bunun da uçağı "pahalı, karmaşık ve her telden çalan ama hiçbirinde uzman olmayan bir araç haline" getirdiğini belirtmişti.

Elon Musk, "İnsanlı savaş uçakları, dron çağında zaten demode. Sadece pilotların ölümüne sebep olacaklar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Güvenilirlik ve bakım sorunları

ABD Operasyonel Test ve Değerlendirme Müdürlüğü tarafından ocakta yayımlanan yıllık raporda, F-35 savaş uçaklarının 2024'te zamanlama ve göreve hazırlık konularında gelişme göstermediği ifade edilmişti.

Öte yandan, kurumun 2024'teki raporunda, F-35 uçaklarının 2023'te güvenilirlik, bakım ve kullanılabilirlik konularında bazı zorluklarla karşılaştığı ve hedeflenen yüzde 65'lik göreve hazır olma oranının altında kalarak sadece yüzde 51 performans gösterdiği kaydedilmişti.

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