BIST 9.363
DOLAR 38,45
EURO 43,74
ALTIN 4.072,89
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Karabük'te 5 katlı apartmanda yangın: Eşinin şikayet ettiği kadına gözaltı

Karabük'te 5 katlı apartmanda yangın: Eşinin şikayet ettiği kadına gözaltı

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında ikisi çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. R.K'nin, karısı S.K'nin yangını çıkardığı iddiasıyla şikayette bulunması üzerine, şüpheli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

Abone ol

Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 130. Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4. katında S.K'nın oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen diğer dairelerdeki S.K, M.G. (27), M.G. (36), Y.G. (5) ve Y.G. (8), Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kullanılamaz hale gelen ve hasar oluşan dairede, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Bu arada, dairede ikamet eden ancak hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu için eve gelemeyen R.K'nin, karısı S.K'nin yangını çıkardığı iddiasıyla şikayette bulunması üzerine, şüpheli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gülseren Ceylan "Evde hizmetçiyi götürdün" dedi, dahası da var! Mehmet Ali Erbil hakkında şok iddialar
Foto Galeri Gülseren Ceylan "Evde hizmetçiyi götürdün" dedi, dahası da var! Mehmet Ali Erbil hakkında şok iddialar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni sefer iptalleri var! Yola çıkmadan mutlaka göz atın
Yeni sefer iptalleri var! Yola çıkmadan mutlaka göz atın
Arda Güler için dönüm noktası! Carlo Ancelotti yerine 3 aday
Arda Güler için dönüm noktası! Carlo Ancelotti yerine 3 aday
İspanya ve Portekiz'de neler oluyor? Elektrikler kesildi metrolar boşaltıldı kaos var
İspanya ve Portekiz'de neler oluyor? Elektrikler kesildi metrolar boşaltıldı kaos var
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ülkemiz transit göç rotası olmaktan çıktı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ülkemiz transit göç rotası olmaktan çıktı
'Muhalefeti hedef alan TRT muhabiri' iddiasıyla ilgili TRT'den açıklama
'Muhalefeti hedef alan TRT muhabiri' iddiasıyla ilgili TRT'den açıklama
Kıraathanede dehşet! Silahla içeri girdi ve...
Kıraathanede dehşet! Silahla içeri girdi ve...
CHP, teğmenlerin tazminatını ödeyecek
CHP, teğmenlerin tazminatını ödeyecek
Obilet'ten balayı tatili için cazip rota önerileri
Obilet'ten balayı tatili için cazip rota önerileri
Elon Musk F-35 çıkışı: Ucuz dron sürüleri tarafından anında yok edilecek
Elon Musk F-35 çıkışı: Ucuz dron sürüleri tarafından anında yok edilecek
AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı
AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul'da teleferik seferlerine kuvvetli rüzgar engeli
İstanbul'da teleferik seferlerine kuvvetli rüzgar engeli
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Caninin 'yaş raporu' çıktı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Caninin 'yaş raporu' çıktı