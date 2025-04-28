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CHP, teğmenlerin tazminatını ödeyecek

CHP, teğmenlerin tazminatını ödeyecek

CHP’nin Milli Savunmadan sorumlu Genel Başkan yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Tuzla Piyade Okulu ve Kara Harp Okulu Komutanlığı’ndan ihraç edilen teğmenlerin tazminatlarının, CHP Milletvekilleri tarafından ödeneceğini açıkladı.

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CHP’nin Milli Savunmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı ve Kara Harp Okulu Komutanlığı’ndan Yüksek Disiplin Kurulu süreçleri sonunda ihraç edilen teğmenlerin tazminatlarının, CHP Milletvekilleri tarafından ödeneceğini bildirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Bağcıoğlu bu konuda Genel Başkan Özgür Özel’in önerisi olduğunu hatırlatarak, ‘’Bu kapsam oy birliği ile grup kararı alınmıştır. Bir teğmenimizin ailesi tazminatın ödemesini kendilerinin yapacağını belirtmiş ve teşekkür etmiştir’’ dedi ve şunları söyledi:

"Halen 8 teğmenden 6 teğmene ait ödeme kararı Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilgili teğmenlere gönderilmiştir. Ödeme kararlarının tamamının Milli Savunma Bakanlığı tarafından teğmenlerimize gönderilmesini müteakip, 8 teğmenin tazminatlarının ödenmesi alınan karar çerçevesinde yapılacaktır."

CHP
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