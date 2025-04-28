'Muhalefeti hedef alan TRT muhabiri' iddiasıyla ilgili TRT'den açıklama

Muhalif medyada "TRT muhabirinin skandal paylaşımı" diye sunulan habere ilişkin TRT'den açıklama geldi. Söz konusu kişinin TRT çalışanı olmadığı belirtilerek "Bu kişi, geçmişte yalnızca yerel haber akışında sınırlı düzeyde içerik sağlamış; Kurumumuzun personel yapısında da hiçbir zaman yer almamıştır." ifadelerine yer verildi.

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TRT muhabiri Murat Söylemez'in sosyal medyada muhalefete yönelik tartışılan sözlerine ilişkin TRT'den açıklama geldi.

Söymemez'in, TRT çalışanı olmadığı geçmişte kanala yerel haber akışında içerik sağladığı ortaya çıktı. TRT'den yapılan açımlamada şu ifadelere yer verildi:

"Muhalifleri hedef alan muhabir” iddiası ile basına yansıyan haberlerde adı geçen kişi, TRT’nin çalışanı değildir.

Bu kişi, geçmişte yalnızca yerel haber akışında sınırlı düzeyde içerik sağlamış; Kurumumuzun personel yapısında da hiçbir zaman yer almamıştır.

Söz konusu paylaşım, kişinin tamamen kendi görüşünü yansıtmakta olup TRT ile herhangi bir kurumsal bağ, onay ya da temsil ilişkisi bulunmamaktadır.

Ne olmuştu?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik olarak “Artık haddini bil!” ifadelerini kullanmıştı. Fidan’ın paylaşımı sonrasında, TRT Haber Bayburt muhabiri Murat Söylemez’in yaptığı yorum tartışılmıştı.

Söylemez, Hakan Fidan’ın paylaşımına yanıt vererek, sosyal medya hesabından, “Hakan başkan, Rusya’da Putin’e muhalif kim varsa kazara veya eceliyle öte tarafı boyladı. Putin hepsine baş sağlığı da diledi. Reise diktatör diyenler ülkemizde cirit atıyor. Bilmem anlatabildim mi?” ifadelerini kullanmıştı.