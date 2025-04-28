İspanya ve Portekiz'de neler oluyor? Elektrikler kesildi metrolar boşaltıldı kaos var

AVRUPA ülkesi İspanya ve Portekiz elektrik kesintileriyle büyük kaos yaşıyor. İspanya ve Portekiz'de ülke çapında yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle trenler, uçaklar ve metrolar durdu. İki ülkede yaşamı felç eden elektrik kesintilerinin sebebi henüz bilinmezken, kaos .üzünden tenis turnuvası da iptal edildi. Reuters, Portekiz'de metro ve trenlerin çalışmadığını bildirirken, İspanya elektrik şebekesi operatöründen açıklama geldi.

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İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintileri sebebiyle büyük bir kaos yaşanıyor. Kesintiler Belçika, Fransa ve Andorra'nın bazı bölgelerinde de görüldü. Avrupa ülkelerinde yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle büyük bir kaos yaşanıyor. İspanya'nın elektrik şebekesi operatörü Red Electrica'dan gelen son dakika haberine göre, elektriklerin yeniden sağlanması için çalışmalar sürüyor.

İspanya karanlıkta

Elektrik kesintisi İspanya'da öğle saatlerinde başladı. Ülke genelindeki birçok şehri etkileyen elektrik kesintisi mağazalar, restoranlar dahil tüm işletmeleri karanlıkta bırakırken, internet de gitti. Madrid'in Barajas uluslararası havalimanı elektriksiz kalırken, diğer havalimanları da durma noktasına geldi.

Demiryolu elektriği gitti

İspanya'nın ulusal demir yolu şirketi Renfe, ülkenin "tüm Ulusal Elektrik Şebekesinin" yerel saatle 12:30'da (BST 11:30) kesildiğini bildirdi. Şirket, tüm istasyonlarda "trenlerin durduğunu" ve "kalkış yapılmadığını" söylüyor.

Tenis turnuvası askıya alındı

İspanya'nın başkenti Madrid'de ve çevresinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle her yıl düzenlenen toprak kort tenisi turnuvası Madrid Açık ertelendi. İngiliz tenisçi Jacob Fearnley, oyunun durdurulması üzerine kortu terk etmek zorunda kaldı. Elektrik kesintisinin skorbordları ve sahanın üzerindeki kamerayı etkilediği belirtiliyor.

PORTEKİZ'DEKİ SON DURUM Reuters haber ajansının aktardığına göre, Portekiz polisi, ülke genelinde trafik ışıklarının etkilendiğini, başkent Lizbon ve Porto'da metroların kapalı olduğunu, trenlerin çalışmadığını bildirdi.

Metrolar boşaltılıyor

Elektrik kesintileri büyükşehirlerde metroların boşaltılmasına ve trafik sıkışıklığı yaşanmasına neden oldu. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sokaklarda araç kuyrukları oluştu.

Madrid'de bir metro istasyonunda asansörlerde mahsur kalanlar vardı. Sevilla, Barselona ve Pamplona da dahil olmak üzere tüm şehirler etkilenmeye devam ediyor.

Elektrik kesintisinin sebebi ne?

Akdeniz sahilindeki ülkeleri vuran elektrik kesintisinin sebebi henüz belirsiz. Hacker saldırısı da dahil bir çok iddia var. İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, ülkenin kuzey ve güneyinde elektrik iletiminin yeniden başladığını duyurdu. Bunun "elektrik arzının kademeli olarak geri kazanılması için anahtar" olduğu belirtiliyor.

Fransa'yı da etkiliyor

Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Belçika'dan da elektrik kesintisi haberleri geldiği söyleniyor.