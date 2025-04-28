Sahte bal markaları açıklandı biri tanıdık yeni listede kaşar ve zeytinyağı da var

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla hazırladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi"ni 28 Nisan 2025 tarihi itibarıyla güncelledi. Listeye eklenen yeni firmalar arasında dikkat çeken isimler yer aldı. Listede zeytinyağı, tost peyniri ve kaşar, tereyağ, kırmızı toz biber, antep fıstığı ve sahte ballar bulunuyor. İşte yeni açıklanan liste;