Sahte bal markaları açıklandı biri tanıdık yeni listede kaşar ve zeytinyağı da var
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi"nde sahte bal, kaşar ve tost peyniri ile zeytinyağı bulunuyor. Sahte bal markaları arasından biri dikkat çekici. Zira bu marka tüm zincir marketlerde satılıyor. Sahte çıkan ürünü de 'Organik bal' olarak pazarlanıyor. İşte Tarım Bakanlığı'nın 28 Nisan 2025 tarihli sahte tağşiş markalar listesi...
Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla hazırladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi"ni 28 Nisan 2025 tarihi itibarıyla güncelledi. Listeye eklenen yeni firmalar arasında dikkat çeken isimler yer aldı. Listede zeytinyağı, tost peyniri ve kaşar, tereyağ, kırmızı toz biber, antep fıstığı ve sahte ballar bulunuyor. İşte yeni açıklanan liste;
Tarım Bakanlığı listesinde yer alan ve içine bitkisel yağ eklenmiş sahte markaları şunlar:
Tereyağı -SADİBEY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Taze kaşar peyniri - marka TATSAN SÜT ÜRÜNLERİ...
Taze tost peyniri - Marka KARAPINAR
Tost peyniri - Marka EFEMAN
-Taze kaşar peyniri - Marka AYLAÇ
-Tam yağlı kaşar peyniri - Marka OKÇULAR
-Toz antep fıstığı - Marka FISTIKÇI BABA RANA (yer fıstığı çıktı)
-Kekik- Marka MEVSİMSEL BAHARAT (yabancı madde çıktı)
-KIRMIZI TATLI TOZ BİBER- Marka MEVSİMSEL BAHARAT (kırmızı biber yerine domates çıktı)