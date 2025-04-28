İsrail'in korkunç planı ortaya çıktı: Hapishanelerdeki hasta Filistinliler

İsrail'in hapishanelerindeki hasta Filistinlileri, kasıtlı olarak farklı cezaevlerine naklederek, hastalık ve salgınların tutuklular arasında yayılmasına neden olduğu belirtildi.

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Filistinli Esirler Cemiyeti yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hapishane idaresinin hasta tutukluları bir cezaevinden diğerine ve bir hücreden başka bir hücreye kasten taşıyarak, hastalık ve salgınları yaymayı amaçladığını, bu uygulamanın, binlerce tutuklunun yaşadığı sağlık felaketinin derinleşmesine neden olduğu ve son aylarda bazı tutukluların ölümünde etkili olduğunu ifade etti.

Özellikle Negev ve Megiddo hapishanelerinde uyuz hastalığının yayıldığını, kötü sağlık koşulları ve ihmal nedeniyle tutuklular arasında sağlık felaketinin derinleştiği vurgulanan açıklamada, İsrail hapishane sisteminin, "tutukluların kişisel hijyenlerini koruyacak temel araçlardan yoksun bırakılması, kıyafet girişinin engellenmesi, zorlu hijyen koşulları, havalandırmanın olmaması, güneş ışığından mahrumiyet, aşırı hücre kalabalığı ve sistematik aç bırakma" politikaları nedeniyle, özellikle cilt hastalıkları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarının yaygınlaştığı kaydedildi.

Pek çok tutuklunun kronik hastalıklardan muzdarip olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, nakledilen tutuklular arasında, şiddetli karın ağrısı, sürekli kusma, aşırı zayıflama gibi semptomlar görüldüğü, ayrıca uyuz hastalığı vakalarının da yayıldığı aktarıldı.

Çeşitli cezaevlerinde yapılan onlarca ziyaretin ardından elde edilen tutanaklara dayanarak, tutukluların büyük bölümünün derilerinde yoğun kaşıntı nedeniyle yaralar oluştuğu, uyuyamadıkları ve bazılarının hareket edemez hale geldiği vurgulanan açıklamada, bazı vakalarda, enfekte olmuş vücut bölgelerinde çürüme gözlendiği, bazı tutukluların aylarca hastalıktan muzdarip olduğu ve iyileşenlerin dahi yeniden enfekte olduğu belirtildi.

"Cezaevlerinde mevcut sağlık koşullarının ve işgalci yönetimin sistematik ihlallerinin devam etmesi halinde, önümüzdeki süreçte daha fazla tutuklunun hayatını kaybetmesi kaçınılmazdır." ifadelerine yer verilen açıklamada, Nisan 2025 itibarıyla, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin sayısının 9 bin 900’ü aştığı bildirildi.