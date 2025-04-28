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Binlerce kişiyi etkileyen elektrik kesintisi yaşanıyor! 10 saat sürecek

Binlerce kişiyi etkileyen elektrik kesintisi yaşanıyor! 10 saat sürecek

İspanya ve Portekiz genelinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanıyor. İspanya'da birçok bölgeye yeniden elektrik sağlanmasının 6 ila 10 saati bulabileceği bildirildi.

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İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica'dan yapılan açıklamada, söz konusu elektrik kesintisinin tarihte benzeri olmadığı ifade edilirken, elektriğin ülkenin büyük bölümüne yeniden sağlanmasının 6 ila 10 saati bulabileceği kaydedildi.

İspanya ve Portekiz genelinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanırken, iletişim ve ulaşım ağlarının sekteye uğradığı belirtiliyor.

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