Binlerce kişiyi etkileyen elektrik kesintisi yaşanıyor! 10 saat sürecek

İspanya ve Portekiz genelinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanıyor. İspanya'da birçok bölgeye yeniden elektrik sağlanmasının 6 ila 10 saati bulabileceği bildirildi.Abone ol
İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica'dan yapılan açıklamada, söz konusu elektrik kesintisinin tarihte benzeri olmadığı ifade edilirken, elektriğin ülkenin büyük bölümüne yeniden sağlanmasının 6 ila 10 saati bulabileceği kaydedildi.
İspanya ve Portekiz genelinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanırken, iletişim ve ulaşım ağlarının sekteye uğradığı belirtiliyor.