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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Caninin 'yaş raporu' çıktı

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Caninin 'yaş raporu' çıktı

İstanbul Kadıköy'de gittiği bit pazarında 2 cani tarafından vahşice katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen ‘yaş raporu’ geldi.

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İstanbul Kadıköy'de kaykay malzemesi almak için bit pazarına giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 'Pardon kardeşim' dediği 2 cani tarafından bıçaklanarak katledildi. Korkunç cinayette yargılanan 16 yaşındaki Umutcan B.'nin hastane doğumlu olmaması ve daha büyük olmasıyla daha fazla ceza alma ihtimalinden hareketle celse arası hastaneye sevk edilerek kemik yaşının belirlenmesi için çeşitli tetkikler yapılmıştı.

BEKLENEN RAPOR ÇIKTI

Yaş tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Umutcan B’nin 16 yaşında olduğuna dair rapor verildi.

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