Sürücü belgeleri yenileniyor: Eski ehliyetler için son tarih 31 Temmuz

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin 31 Temmuz 2025'te geçerliliğini yitireceğini hatırlatarak, vatandaşlara yoğunluktan etkilenmemeleri için erken randevu almaları çağrısında bulundu.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2016 öncesinde düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin kullanım süresinin 31 Temmuz 2025'te sona ereceğini hatırlatarak, vatandaşlara bir an önce başvuru yapmaları konusunda çağrıda bulundu. Müdürlüğün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, başvuru yoğunluğundan etkilenmemek için randevu sisteminin kullanılması tavsiye edildi.

ESKİ EHLİYETLER 31 TEMMUZ 2025'TE GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRECEK

Açıklamada, 2016 yılı öncesinde alınan sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi zorunluluğunun bulunduğu hatırlatıldı. Bu doğrultuda, 31 Temmuz 2025 tarihinden itibaren eski tip ehliyetlerin geçerliliğini yitireceği ve bu belgelerle araç kullanılmasının mümkün olmayacağı vurgulandı.

Yetkililer, zaman daraldıkça nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların işlemlerini son güne bırakmadan tamamlamalarını istedi.

RANDEVU ALMA YÖNTEMLERİ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, başvuru sürecinde kolaylık sağlamak için randevu sisteminin aktif olarak kullanılmasını önerdi. Vatandaşlar, sürücü belgesi yenileme işlemleri için şu yöntemlerle randevu alabiliyor:

ALO 199 Çağrı Merkezi üzerinden,

http://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden,

e-Devlet Kapısı uygulaması aracılığıyla.