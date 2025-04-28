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İsrail ordusu, Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürerek en az 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, İsrail askerleri Tubas, Nablus, Beytüllahim, Ramallah, Cenin, El Halil kentlerinin yanı sıra Doğu Kudüs’teki Şufat Mülteci Kampı ve Cebel el-Mubekkir bölgesine baskınlar düzenledi.

Tubas'ta bir genci, Nablus'ta biri kadın 2 kişiyi, Cenin kentinde 3 ve El Halil'de ise 7 kişi gözaltına alan İsrail askerleri, baskın düzenledikleri ev ve iş yerlerinde de hasara neden oldu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı - Resim: 0

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 957 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı - Resim: 1

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı - Resim: 2

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı - Resim: 3

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