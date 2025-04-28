FETÖ'de miras kavgası başladı belge sahte dendi damat Cevdet Türkyolu'ndan yeni açıklama

Fethullah Gülen'in ölümü sonrası 'FETÖ'de miras kavgası başladı. 'FETÖ'nün para trafiğini yöneten Cevdet Türkyolu'nun ortaya attığı ikinci vasiyet, cemaat içerisinde tartışmalara neden oldu. Gülen'in kardeşi Mesih Gülen, ikinci vasiyetin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Gülen’in imzasının sahte olduğu iddiaları üzerine Türkyolu, vasiyetnamenin iptali için Amerika'da hukuki süreç başladığını öğrendiğini, ancak belgenin gerçek olduğunu öne sürdü.

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Fethullah Gülen'in ölümünden sonra telif gelirleriyle ilgili 'FETÖ' içinde yaşanan tartışmalar nedeniyle başlayan miras kavgası davalık bir konuya dönüştü.

'FETÖ'nün para trafiğini yöneten Cevdet Türkyolu'nun ortaya attığı ikinci vasiyet, cemaat içerisinde tartışmalara neden oldu. Gülen'in kardeşi Mesih Gülen, ikinci vasiyetin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

FETÖ'nün mevcut yönetimine muhalif olan kapatılan Zaman Gazetesi muhabirlerinden firari Ahmet Dönmez'in yayınladığı dokuz sayfalık "gerçek vasiyetname", 'FETÖ' mensupları arasında tartışma yarattı.

Noter huzurunda hazırlandı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Cevdet Türkyolu'nun ortaya attığı belgeye göre vasiyetname, 24 Temmuz 2024'te Fethullah Gülen'in hayatının son dönemini geçirdiği yeni evde hazırlandı. Noter huzurunda hazırlanan belgede, vasiyetin yürütücüsü olarak Cevdet Türkyolu'nun tayin edildiği kaydedildi. Şahit olarak da Adem Kalaç, Muhammet Çetin ve Hakan Serbest'in imzaları yer aldı. Vasiyetnamede Gülen'e ait olduğu belirtilen taleplerin, gerçekten ona ait olup olamayacağı konusunda tartışma başladı. Yönetime muhalif örgüt üyeleri, vasiyetnamenin gerçek olamayacağını, Cevdet Türkyolu tarafından organize edilmiş sahte bir belge olduğunu ileri sürüldü. Muhalifler, Türkyolu'nun Abdullah Aymaz'a karşı örgüt liderliğini alabilmek için böyle bir belge düzenlediğini iddia etti. Gülen'in ölümünün ardından Pensilvanya'daki kampta aile üyeleri ve bazı üst düzey 'FETÖ' yöneticilerinin katılımıyla açılan ilk vasiyetnamede Gülen'in, yalnızca 20 bin dolar mal varlığının olduğu ifade edilmişti.

Türkyolu: Belge gerçek

Cevdet Türkyolu, Gülen'in vasiyetnamesinin iptali için Amerika'da hukuki süreç başladığını öğrendiğini ancak belgenin gerçek olduğunu iddia ettiği paylaşım yaptı. Türkyolu paylaşımında, belgenin resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacağı, açıklanmamasında kasıt olmadığı, kendisinin bir beklentisinin olmadığını, Cascade Trust'un yönetiminde olmadığını, Golden Generation Vakfı'nda bulunduğunu ancak yönetimden ayrıldığını söyledi.

Sahte imza iddiası

Türkyolu'nun açıklaması üzerine firari Halit Esendir, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda söz konusu vasiyetnameye ilişkin, "Adem bey 'İngilizce metindeki diğer vasiyetler iptal edilmiştir' cümlesini fark etmeden izahat yaptı. 'Cascade Trust telif hakları sahibidir' dedi, doğru ancak, heyet kararıyla Mesih Gülen ağabeye İngilizce vasiyetin iptali için dava açılması kararı verilmiş gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Esendir, imzanın sahte olduğunun iddia edildiğini öne sürerek, "Görüntülü olarak biz miras peşinde değiliz diyen Mesih ağabey dikdörtgen içindeki imzanın sahte olduğunu iddia ediyor. Asım Yıldırım Mahmut Akpınar'la ASM TV'de yaptığı Youtube programında imzaları karşılaştırmıştı. Mesih Gülen ağabey İngilizce vasiyetin iptali için dava açmış" paylaşımını yaptı.

"Düşmanları sevindirmeden yapalım"

Firari Abdülhamit Bilici ise "Gerçek er ya da geç ortaya çıkar. Ben de taraf tutmadan gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Elbette doğru için mücadele edelim ama bunu duygusallıkla değil akılla, basiretle yapalım. Miras kavgasıyla itibarı sıfırlanan Menzil durumuna düşmeden yapalım. Düşmanları sevindirmeden yapalım" ifadelerini kullandı.