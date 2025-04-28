Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündem İstanbul depremi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Kabine'nin gündem maddeleri arasında İstanbul depremi, Terörsüz Türkiye süreci, İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum yer alıyor.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.45’te başladı.
Toplantının ana gündem maddeleri İstanbul depremi, Terörsüz Türkiye süreci, İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum olacak.
İstanbul'daki deprem
Kabine Toplantısında İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili ayrıntılar ana gündem başlıklarından birisi olacak. Hasar tespit çalışmalarına dair rakamlar gözden geçirilecek. Riskli binalara yönelik atılacak adımlar gündemde olacak.
Sosyal konut kampanyası
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıl sonuna kadar Türkiye genelinde sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapılacağını duyurmuştu. Toplantıda bu kampanyaya ilişkin ayrıntılar ele alınacak.
Terörsüz Türkiye süreci
27 Şubat'taki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine çevrildi. Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4. İmralı ziyareti yapıldı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Gelinen aşama kabine toplantısında ele alınacak.
Dış politika masada
Pentagon, Suriye'deki Amerikan askerlerinin sayısının binin altına düşürüleceğini açıkladı. Suriye'deki gelişmelerle birlikte Gazze'deki ateşkes süreci Kabine Toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.