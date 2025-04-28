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Vatikan'da papalık seçimi için tarih açıklandı

Vatikan'da papalık seçimi için tarih açıklandı

Vatikan’da Katolik Kilisesi'nin yeni papasını belirlemek üzere seçimin (Konklav) 7 Mayıs'ta başlayacağı açıklandı.

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi'nde gözler 267'nci Papa'nın kim olacağına çevrildi.

Vatikan'ın resmi yayın organı Vatican News'te yer alan habere göre, Papa Franciscus'un cenazesi ve Konklav için Roma'da bulunan Kardinaller bu sabah toplantı yaptı.

Söz konusu toplantıda hazır bulunan Kardinaller, Konklav'ın 7 Mayıs Çarşamba günü Vatikan'daki Sistine Şapeli'nde başlamasını kararlaştırdı.

Buna göre, Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesi sonrasında kilise hukuku uyarınca "Sede Vacante" yani Latince "makamın boş olduğunun" ilan edildiği Vatikan'da, 26 Nisan'daki cenaze töreninden sonraki 9 günlük yas döneminin sonunda, papa belirleme süreci 7 Mayıs'ta başlayacak.

Papa belirleme süreci: Papalık Seçimi (Konklav)

Halihazırdaki Kardinaller Meclisi Dekanı olan Kardinal Giovanni Battista Re'nin başkanlığında yapılacak Konklav'a 80 yaşının altındaki 135 Kardinalin katılması bekleniyor.

Kurallara göre, seçimde üçte iki çoğunluğu yani 90 oy alan Kardinal, görevi kabul etmesi durumunda yeni Papa olarak ilan edilecek ve 1,4 milyarlık Katolik aleminin yeni ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olacak.

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