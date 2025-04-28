BIST 9.371
DOLAR 38,43
EURO 43,71
ALTIN 4.072,30
HABER /  GÜNCEL

Çin, ‘Tianlian-2 05’ uydusunu fırlattı

Çin, ‘Tianlian-2 05’ uydusunu fırlattı

Çin, Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle ‘Tianlian-2 05’ veri aktarım uydusunu uzaya fırlattı.

Abone ol

Çin, Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle ‘Tianlian-2 05’ veri aktarım uydusunu, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden dün saat 23.54’te fırlattı. Uydunun, planlandığı şekilde yörüngeye sorunsuz yerleştiği belirtildi.

 ‘Tianlian-2 05’, Çin'in ikinci nesil veri aktarım uyduları arasında yer alıyor. Uydu; uzay araçları, insanlı görevler ve uzay istasyonları için veri aktarımı, izleme ve kontrol hizmetleri sağlamak üzere tasarlandı. Uydu ayrıca, orta ve alçak yörüngelerdeki kaynak uydularına veri iletim desteği sunacak ve uzay aracı gönderme misyonlarının takibinde önemli rol üstlenecek.

 Bu fırlatma, ‘Uzun Yürüyüş’ roket serisinin 572’nci görevi olarak kayıtlara geçti.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski kaymakamın cezası belli oldu! Savunmasında böyle söyledi: Hesap hareketlerim...
Eski kaymakamın cezası belli oldu! Savunmasında böyle söyledi: Hesap hareketlerim...
Samsun'da heyelan faciası: Baba ve 2 kızının cenazeleri toprağa verildi
Samsun'da heyelan faciası: Baba ve 2 kızının cenazeleri toprağa verildi
Binlerce kişiyi etkileyen elektrik kesintisi yaşanıyor! 10 saat sürecek
Binlerce kişiyi etkileyen elektrik kesintisi yaşanıyor! 10 saat sürecek
FETÖ'de miras kavgasında sahte belge! Gülen'in damadı Cevdet Türkyolu...
FETÖ'de miras kavgasında sahte belge! Gülen'in damadı Cevdet Türkyolu...
Son hali çok konuşulmuştu! Peker Açıkalın sevenlerini korkuttu: Hayatı ciddiye almak lazım
Son hali çok konuşulmuştu! Peker Açıkalın sevenlerini korkuttu: Hayatı ciddiye almak lazım
İzmir'de eski HDP İl Başkanı Altan'ın yargılandığı davada karar çıktı
İzmir'de eski HDP İl Başkanı Altan'ın yargılandığı davada karar çıktı
Haluk Görgün: 185 farklı ülkeye, 230 farklı ürün ihraç ediyoruz
Haluk Görgün: 185 farklı ülkeye, 230 farklı ürün ihraç ediyoruz
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündem İstanbul depremi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündem İstanbul depremi
Vatikan'da papalık seçimi için tarih açıklandı
Vatikan'da papalık seçimi için tarih açıklandı
İsrail ordusu, Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu, Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Caninin 'yaş raporu' çıktı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Caninin 'yaş raporu' çıktı
Sürücü belgeleri yenileniyor: Eski ehliyetler için son tarih 31 Temmuz
Sürücü belgeleri yenileniyor: Eski ehliyetler için son tarih 31 Temmuz