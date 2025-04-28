Erdoğan'dan müjde: 1380 engelli öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamada, "İnşallah çarşamba günü 1381 engelli öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz." dedi.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama bekleyen engelli öğretmenlere müjdeyi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının bitiminde 1381 engelli öğretmen atamasının ne zaman yapılacağına ilişkin tarih verdi.
1381 Öğretmen Atanacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonunda 1381 öğretmen atamasının Çarşamba günü gerçekleştirileceğini açıkladı.