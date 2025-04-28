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Ehliyetiniz iptal edilebilir! 'Elinizi çabuk tutun''

Ehliyetiniz iptal edilebilir! 'Elinizi çabuk tutun''

Ehliyet sahibi olan herkesi ilgilendiren bir uyarı geldi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden eski tip sürücü belgeleri ile ilgili yapılan uyarıda tarih hatırlatması yapılarak ''En kısa sürede başvurunuzu gerçekleştirin yoksa iptal edilecek'' denildi.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgeleri için önemli bir uyarıda bulundu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada; 2016 yılından önce düzenlenen ehliyetlerin 31 Temmuz 2025 tarihinden sonra geçerliliğini yitireceği hatırlatılarak, nüfus müdürlüklerinde oluşacak yoğunluktan etkilenmemek adına harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

"RANDEVU ALIN" ÇAĞRISI

Müdürlüğün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmede, vatandaşların başvuru yoğunluğundan etkilenmemesi için bir an önce harekete geçmeleri gerektiği vurgulandı. Başvuru sürecinde oluşabilecek yoğunluklara karşı vatandaşlara randevu almaları tavsiye edildi.

SON KULLANMA TARİHİ İÇİN GERİ SAYIM

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: '2016 yılı öncesinde düzenlenen sürücü belgelerinin son kullanım tarihi 31 Temmuz 2025'tir. Önümüzdeki günlerde nüfus müdürlüklerimizde yaşanacak başvuru yoğunluğundan etkilenmemeniz adına Alo 199, https://randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet aracılığıyla randevu alarak en kısa sürede başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz."

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