Ege Üniversitesi'nde çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na şehitlik unvanı verildi.

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Ege Üniversitesi'nde 2015 yılında çıkan bir kavgada hayatını kaybeden Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na şehitlik unvanı verildi.

Çakıroğlu'nun avukatı Hakan Doğru, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu önemli karar hakkında şu ifadeleri kullandı:

"YALNIZ GÖNLÜMÜZDE DEĞİL, DEVLET NEZDİNDE DE ŞEHİTTİR"

An itibariyle Son Ülkücü Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu, yalnızca bizim gönlümüzde değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti nezdinde de şehittir. Hayırlı olsun.

Ege Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan, yüreği Türklük, Cumhuriyet, Atatürk, Ülkü aşkıyla yanan ve aynı zamanda Ülkü Ocakları’nın Ege Üniversitesi Başkanı olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 20 Şubat 2015 tarihinde, pkk terör örgütünün emir ve talimatıyla, öğrenci görünümlü teröristler tarafından şehit edilmişti. Şehadet anından itibaren süren çeşitli hukuki mücadelelerimizle birlikte, sizlerin de malumu olduğu üzere Fırat’ımızın Kutlu Türk Devleti tarafından da şehit olarak tanınması için yasal girişimlerimiz bulunmakta ve süreç ailemiz adına tarafımızdan takip edilmekteydi.

Şehidimizin annesi Sayın Özlem ERDEM ile babası Sayın Fuat Mahir ÇAKIROĞLU’nun ve tüm Ülkücülerin muradı, Fırat’ımızın destansı ve bayraklaşan onurlu mücadelesinin, varlığını Türk varlığına armağan edişinin Devletimizce de tanınması, takdir edilmesi ve gelecek Türk nesillerine aktarılmasıydı.

"BİR NEBZE OLSUN YÜREKLERE SU SERPECEK"

Bu anlamda annemiz ve babamız adına yaptığımız müracaatımız titizlikle incelenmiş, gerekli araştırmalar tamamlanmış, haklı taleplerimiz yasal çerçevede de karşılık bulmuş ve bugün itibariyle kabul edilerek sonuç tarafımıza bildirilmiştir.

Hiçbir yargı kararı yada idari tasarruf şehidimizi geri getirmeyecek biliyoruz fakat gerek terörist katillerin ömür boyu cezaevlerinde kalacakları şeklindeki yargı kararları, gerek dönemin üniversite ve fakülte yetkililerinin cezalandırılmalarına dair verilen kararlar, gerekse bugün Fırat’ımızın resmi ve yasal anlamda da şehit sayılması yönünde verilen kararlar bir nebze olsun yüreklere su serpecek, emsal oluşturacak ve inanıyorum ki şehidimizin de daha huzurlu olmasına vesile olacaktır.

Alınan kararın hayırlı olmasını diler, Ülkücü camiaya ve Türk kamuoyuna saygıyla sunarım.