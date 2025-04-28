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İngiliz boksör taksiciyi komalık etti! İstanbul'daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

İngiliz boksör Ross Kitchen’ın, taksi şoförü Kadir Biçer'e saldırıp, öldüresiye dövdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Taksi içinde başlayan saldırı dışarıda da devam etmiş. Dehşete düşüren görüntülere Ekol TV ulaştı.

Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre İngiliz boksör Ross Kitchen’ın taksi şoförü Kadir Biçer’e gerçekleştirdiği saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı. 

ÖNCE ARAÇTA SONRA DIŞARIDA SALDIRDI
 Görüntülerde taksi içerisinde yaşanan arbede sonrası ise saldırının aracın dışında da sürdüğü görüldü. 

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR
Saldırı sonrası ağır yaralanan Kadir Biçer'in hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, İngiliz boksör Ross Kitchen’ın hukuki süreci de yakından takip ediliyor.

Kadir Biçer'in ağabeyi Hüseyin Biçer, AA muhabirine, kardeşinin durumunun ağır olduğunu ve sert darbeler aldığını söylemişti. Biçer, "İstanbul Havalimanı'nın taksisi. Orada sorunlu bir yolcu, İngiliz bir boksör olduğu söyleniyor. Taşkınlık yapıyor, oradaki taksiciler sorunlu olduğu için almak istemiyor. Kardeşim de 'Alayım Taksim'e bırakayım, oradan da eve geçerim.' diyor. İki araç olarak çıkıyorlar. Önündeki araç, Kadir'i arkada göremeyince merak ediyor. Geri dönüp baktığında yerde baygın halde buluyor. Kardeşimin durumu iyi değil, suratındaki tüm kemikler kırılmış. Pek iç açıcı değil, zaten yüz şekli tamamen değişmiş, suratı dağılmış vaziyette." dedi.

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