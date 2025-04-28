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Akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine kayalar düştü! Yaralılar var...

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda bir kişi yaralanırken, toprak altında kalanların olduğu bildirildi. Samsun-Ordu yolunda bir AVM yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmına kayan toprak ve kaya parçalarının düşmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıya kaya parçaları düştü.

Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde bulunan oto yıkama parkına saat 23.00 sıralarında toprak kaydığı ve kaya parçaları düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan bir kadın yaralı olarak kurtarıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, bölgede bir heyelan yaşandığını belirterek, "Akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkama parkının üzerine toprak ve kaya parçaları düşmüş. Ekiplerin müdahalesi ile 1 kadın vatandaşımız yaralı kurtarıldı. Olaya müdahale sürmekte. Geçmiş olsun diyorum." dedi.

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