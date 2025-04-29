Özgür Özel açıkladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki jammer bakın kimden kalma

Ümit Özdağ'ın duruşmasına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den flaş açıklamalar geldi. Özel, 'İBB'deki jammerın Kadir Topbaş'dan kalma olduğunu' söyledi.

98 gündür tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın ilk kez hakim karşısına çıkarken, destek için adliyede olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 'Belediyede jammerın ne işi var" sorusuna yanıt verdi.

Özgür Özel'in dediğine göre jammer rahmetli Kadir Topbaş döneminden kalma...