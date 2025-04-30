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Ekrem İmamoğlu otel görüntüleri! Kameralar bantlanmış ve bavulla jammer getirilmiş

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir oteldeyapacağı görüşme öncesinde korumalarının kameraları bantladığı görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde yer alan bavullarda jammer olduğunu açıklandı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce, korumalarının gelerek görüşme yapacağı alanı gören kameraları kapattığı görüntüler ortaya çıktı.

Kameralar bantlanıyor

Soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde, İstanbul'daki bir otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce korumalarının geldiği görülüyor.

Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği tespit edilen görüntülerde, İmamoğlu'nun ise 10.04'te geldiği yer alıyor.

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