Ekol TV bir yaşında! Yeni rekorlarla nice senelere

Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru Ekol TV'nin kuruluşunun 1. yılını çalışanlarla birlikte pasta keserek kutladı.

1 yıl önce yayın hayatına başlayan Ekol TV, doğru, tarafsız ve hızlı haber anlayışıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel muhabir ağı ve özel haberleriyle dikkat çeken kanal, 1. yılını kutladı. ,

Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, bu vesileyle ziyaret ettiği kanalın sadece 1 yılda 10 yıllık bir hikayeye ulaştığının altını çizerek başarı dileklerini sundu.