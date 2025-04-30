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GÜNCEL

Ali Yerlikaya o aracın çakar hakkının iptal edildiğini duyurdu

İstanbul'da çakarlı aracıyla emniyet şeridini kullanan kadın sürücü tespit edildi. Bakan, 155 bin 401 TL ceza verildiğini açıkladı.

Çakarlı araç kullanımına karşı vatandaşların tepkisi artarken, bunun son örneği İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı. Bir kadın sürücü emniyet şeridinde çakarlı aracıyla seyir halindeyken görüntülendi.

"TAHSİSLİ ARAÇ" KARŞILIĞINI VERDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vatandaş emniyet şeridinde ilerleyen araca yaklaşarak sürücüye tepki gösterdi. Vatandaş, aracın sürücüsüne "Hanımefendi görevli misiniz, şu an görev emriniz var mı?" diye sorarken, sürücünün yanıtı "Tahsisli araç" şeklinde oldu.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Tepki çeken görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Araç tespit edilirken, kadın sürücünün çakar hakkı iptal edilip para cezası kesildi.

ÇAKAR HAKKI İPTAL EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi: "Beşiktaş'ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç tespit edildi. Aracın üzerindeki trafikte geçiş üstünlüğü hakkı (çakar) iptal edildi.

155 BİN 401 LİRA PARA CEZASI

Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle: ışıklı ve sesli uyarı işaretini Takılacağı Yerlerin Dışında Kullanmak, emniyet Şeridi İhlali Yapmak, geçiş Üstünlüğü Hakkını Gereksiz Kullanmak, seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak, emniyet Kemeri Kullanmamak ve standart Dışı Plaka Takmak nedeniyle 155 bin 401 TL idari para cezası uygulanmıştır."

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