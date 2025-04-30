Bakan Kurum'dan 'Yarısı bizden' paylaşımı! 'Devlet vatandaşını yalnız bırakmadı'

Kentsel dönüşümü hızlandırmak için başlatılan Yarısı Bizden kampanyası kapsamında bir aile daha binasını yeniledi. Bakan Kurum, Avcılar’daki binalarını kampanya ile dönüştüren Öztok ailesinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandıran Yarısı Bizden Kampanyasında bir evin dönüşümü için verilen toplam destek miktarı 1,5 milyon liradan 1 milyon 875 bin liraya çıkarılırken kampanya dahilinde kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İstanbul Avcılar’da yaşayan Zehra-Hasan Öztok çifti, yaşadıkları 35 yıllık binalarını Yarısı Bizden kampanyasından faydalanarak dönüştürdü.