Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda konuştu. Muhalefete yönelik sert sözler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biranın şarabın fiyatını dert ettikleri kadar halka astronomik fiyata sattıkları suyun fiyatını dert etmiyorlar. Polisin üzerine otobüs süren şuursuz bir zihniyetten farklı davranmasını da beklemiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu"nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, CHP'nin otobüs şoförünün polisin üzerine araç sürmesine de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir tarafta 'Bedava yapacağız' dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, diğer tarafta alkollü içki fiyatlarını indirmekten bahsediyorlar. Biranın şarabın fiyatını dert ettikleri kadar halka astronomik fiyata sattıkları suyun fiyatını dert etmiyorlar. Polisin üzerine otobüs süren şuursuz bir zihniyetten farklı davranmasını da beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Güçlü birey güçşü aileyi, güçlü aile güçlü milleti güçlü millet ise güçlü devleti meydana getirir. Sağlıksız bir toplumun güçlü olması asla mümkün değildir. Sıhhatli bir bünyenin en büyük düşmanlarından biri bağımlılıktır. Bu illetle mücadele hepimiz için hayati bir önem taşıyor. Özellikle gençlerimizin korunması çok ama çok mühimdir. Tütün ürünleri ve yasaklı maddelerden alkollü içeceklere internet ve ekran bağımlılığından kumar batanlığına karşı caydırıcı önlemler alıyoruz. Sadece 2024 yılında zehir tacirlerine yönelik 48 bin 590 operasyon düzenlendi. Evlatlarımızın canı sağlığı ve hayatı üzerinden para kazanmaya çalışan alçaklara nefes aldırmıyoruz.

"Çocuklarımız ebeveynleri ile geçirdikleri zamandan daha fazlasını sanal alemde geçiriyor"

Çocuklarımız ebeveynleri ile geçirdikleri zamandan daha fazlasını sanal alemde geçiriyor. Asli görev ailelere düşüyor. Sanal dünyanın kaotik yapısı bağımlılıkla mücadeleyi zorlaştırıyor. Sanal dünya bağımlılığı artıyor. Çocuklarımız sanal alemde çok zaman geçiriyor. Sanal bahis ve kumar girdabında boğulmuş nesiller görmek istemiyorsak alkol ve madde bağımlılığını bertaraf etmekte kararlıysak LGBT gibi sapkın akımlar toplum bünyemizi enfekte etmesin yeni kuşakları zehirlemesin diyorsak bu mücadeleyi hep birlikte omuz omuza vermek zorundayız.

"Alkol tüketimi on yıllar boyunca çağdaşlaşma projesi olarak lanse edildi"

Bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni, kimliği olmaz. Bağımlılıkla mücadele de işte öyle alandır. Bu konuda fikir ve siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp bu konunun üstüne hep beraber kararlılıkla gitmemiz gerekiyor. Muhalefet cenahından aynı sorumlu tavrı ne yazık ki göremiyoruz.

Ülkemizde alkol tüketimi çok yanlış bir şekilde on yıllar boyunca bir çağdaşlaşma projesi olarak lanse edildi. Bu mesele öyle bir hal aldık, 28 Şubat döneminde alkol kullanmadığı için insanlar fişlendi, işlerinden atıldı. Milli içkimiz ayrandır dediğimiz için acımasızca eleştirildim. Sigarayla mücadeleyi önemsediğimiz için saldırıların hedefi olduk. Yasakçı ilan edildik. 14 Mayıs seçimleri öncesinde benzer iftiralarla karşılaştık. Alkolü sembolleştirme politikası muhalefet tarafından devam ettiriliyor. Sosyal tesisleri adeta meyhaneye çeviriyorlar.

"Polisin üzerine otobüs süren şuursuz bir zihniyet"

Bir tarafta 'Bedava yapacağız' dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, diğer tarafta alkollü içki fiyatlarını indirmekten bahsediyorlar. Biranın şarabın fiyatını dert ettikleri kadar halka astronomik fiyata sattıkları suyun fiyatını dert etmiyorlar. Madem ucuzlatacak bir şey arıyorsunuz, o zaman suyun fiyatını azaltın ya. Polisin üzerine otobüs süren şuursuz bir zihniyetten farklı davranmasını da beklemiyoruz.

Hayatları karartan bağımlılıkla, insanımızın sağlığına zarar veren tüm marazlarla mücadeleye devam edeceğiz. Hepimiz için bağımsız gelecek şiarıyla bağımlılıkla mücadele edeceğiz."