Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın son görüntüsüne bakın 91 yaşında ve...

Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ı yıllar sonra Ersoy Dede kayda aldı. 91 yaşındaki Semra Özal'ı tanımak zor oldu.

91 yaşındaki Semra Özal, Ersoy Dede'ye konuştu. Eşi Turgut Özal'ın arabada müzik dinleme keyfini anlatan Semra Özal, çarşıya pazara giderken de koruma almadığını söyledi.

Semra Özal, "Yalnız çarşıya giderdik, çarşıyı dolaşırdık beraber. bu yiyecek fiyatları ne, ne durumda? Artıyor mu, eksiliyor mu? Onlara da çok iyi bakardı. Takip ederdi onları" dedi.