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Muğla'da markette şoke eden olay! Erkek çalışan kasadaki kadın çalışanı...

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir zincir markette yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Erkek çalışan sabah işe geldiği anda, kasada bulunan kadın çalışanın üstüne yürüyüp onu feci şekilde darp etti.

Turgutreis Mahallesi'ndeki süpermarkette çalışan A.K. ile B.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, kasiyer kadının boğazını sıkarak darbetti. Kadının şikayetçi olması üzerine jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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