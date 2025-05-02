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Düğünde takı merasiminde şoke eden görüntü! Sayma bahanesi ile alıp...

Adana'da davetli gibi katıldığı iki düğündeki takı merasiminde, gelin ve damatlar için kutuya konulan 100 bin lirayı çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Leyla ve İsmet B. çifti için 20 Nisan'da merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir salonda düğün töreni düzenlendi.

Düğünün ardından davetlilerin takı merasiminde taktığı paraları sayan çift, 60 bin liranın eksik olduğunu fark etti.

Çiftin şikayeti üzerine çalışma başlatan ekipler, düğünde çekilen görüntüleri inceledi.

Kayıtta düğüne davetli gibi katılan şüphelinin, çift için kutuya konulan paraların bir kısmını alıp cebine koyduğu belirlendi.

 Zanlı başka düğünde de hırsızlık yapmış

Ekipler, 27 Nisan'da aynı mahalledeki farklı bir düğün salonunda dünyaevine giren Sedef ve Adem Ü'nün de takı merasiminde hırsızlık yaşandığı ihbarını aldı.

Düğünde çekilen görüntüleri inceleyen ekipler, aynı şüphelinin, takı merasimi sırasında davetlilerce kutuya konulan paraları sayma bahanesiyle alıp 40 bin lirayı cebine koyduğunu tespit etti.

Ekipler, yüz tanıma sistemi aracılığıyla şüphelinin benzer suçlardan 5 kaydı bulunan Sinan E. (48) olduğunu ortaya çıkardı.

Düğün salonlarına yakın bir evde yaşayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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