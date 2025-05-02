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Ordu'daki korkunç ölüm kamerada! İstinat duvarından aşağıya düştü...

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarından site bahçesine düşmesi sonucu ağır yaralanan 44 yaşındaki Ahmet Yıldızlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'da otomobilin istinat duvarından site bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi'nde, Ahmet Yıldızlı (44) yönetimindeki 35 AH 3665 plakalı otomobil, yoldan çıkarak istinat duvarından site bahçesine düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan 4 çocuk babası Yıldızlı, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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