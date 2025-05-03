BIST 9.168
DOLAR 38,57
EURO 43,64
ALTIN 4.018,80
POLİTİKA

Özgür Özel 'namussuz' diyerek Çatalca Müftüsü'nü yuhalattı!

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın vefatı sonrası, Çatalca Müftüsü'nün sözleri tepki çekmişti. Bugün Konya'da vatandaşlara seslenen Özgür Özel, "Ölenin arkasından iyi konuşulur. Ölenin arkasından beddua etmek, kötü konuşmak kalanlara da saygısızlıktır. " dedi ve müftüyü yuhalattı.

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın vefatı sonrası, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun "Sahnede gebermiş" ifadesini kullanarak, "Bizim için içen, bizim için yanar da elbet" ifadeleri büyük tepki çekmişti.

Konya'da vatandaşlarla buluşan CHP lideri Özgür Özel, Çamlıca Müftüsü'ne sert sözlerle tepki gösterdi.

"Ben siyasette kimseyi yuhalatmıyorum belli ki yuhalamak istiyorsunuz. O zaman bir kişiyi yuhalıyoruz. Volkan Konak rahmetli olup da onun arkasından söven, sayan Çatalca Müftüsü var ya, o namussuzu yuhalayın!

Ölenin arkasından iyi konuşulur. Ölenin arkasından beddua etmek, kötü konuşmak kalanlara da saygısızlıktır. Sizden ricam bu meydanda o saygısızlığı yapan dışında kimseye hiç bir siyasetçiye yuh çekmeyelim."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Esenyurt'taki servis sürücüleri yakalandı! Bakan Yerlikaya: Araçları trafikten men edildi
Esenyurt'taki servis sürücüleri yakalandı! Bakan Yerlikaya: Araçları trafikten men edildi
CHP Konya milletvekili Bektaş Sözcü TV'de söyledi duyanlar şaşkına döndü
CHP Konya milletvekili Bektaş Sözcü TV'de söyledi duyanlar şaşkına döndü
Ergin Ataman çılgına döndü, salonu terk etti
Ergin Ataman çılgına döndü, salonu terk etti
Hadi Özışık: PKK haftaya silah bırakabilir
Hadi Özışık: PKK haftaya silah bırakabilir
Hadi Özışık ve Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi
Hadi Özışık ve Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi
Bakırhan'dan Bahçeli'nin çıkışına destek: Barış için önemli bir şans
Bakırhan'dan Bahçeli'nin çıkışına destek: Barış için önemli bir şans
Ordu'daki korkunç ölüm kamerada! İstinat duvarından aşağıya düştü...
Ordu'daki korkunç ölüm kamerada! İstinat duvarından aşağıya düştü...
Kurum'dan Özgür Özel’e: İki laftan biri yalan, biri iftira
Kurum'dan Özgür Özel’e: İki laftan biri yalan, biri iftira
TEKNOFEST’te Bayraktar ailesi sahnede: Damga vuracak eserler geliştireceğiz
TEKNOFEST’te Bayraktar ailesi sahnede: Damga vuracak eserler geliştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Ali Yerlikaya'dan otobüsü polisin üzerine süren CHP'nin otobüs şoförüne tepki
Bakan Ali Yerlikaya'dan otobüsü polisin üzerine süren CHP'nin otobüs şoförüne tepki
Muğla'da markette şoke eden olay! Erkek çalışan kasadaki kadın çalışanı...
Muğla'da markette şoke eden olay! Erkek çalışan kasadaki kadın çalışanı...