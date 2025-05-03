Özgür Özel 'namussuz' diyerek Çatalca Müftüsü'nü yuhalattı!

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın vefatı sonrası, Çatalca Müftüsü'nün sözleri tepki çekmişti. Bugün Konya'da vatandaşlara seslenen Özgür Özel, "Ölenin arkasından iyi konuşulur. Ölenin arkasından beddua etmek, kötü konuşmak kalanlara da saygısızlıktır. " dedi ve müftüyü yuhalattı.

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın vefatı sonrası, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun "Sahnede gebermiş" ifadesini kullanarak, "Bizim için içen, bizim için yanar da elbet" ifadeleri büyük tepki çekmişti.

Konya'da vatandaşlarla buluşan CHP lideri Özgür Özel, Çamlıca Müftüsü'ne sert sözlerle tepki gösterdi.

"Ben siyasette kimseyi yuhalatmıyorum belli ki yuhalamak istiyorsunuz. O zaman bir kişiyi yuhalıyoruz. Volkan Konak rahmetli olup da onun arkasından söven, sayan Çatalca Müftüsü var ya, o namussuzu yuhalayın!

Ölenin arkasından iyi konuşulur. Ölenin arkasından beddua etmek, kötü konuşmak kalanlara da saygısızlıktır. Sizden ricam bu meydanda o saygısızlığı yapan dışında kimseye hiç bir siyasetçiye yuh çekmeyelim."