CHP Konya milletvekili Bektaş Sözcü TV'de söyledi duyanlar şaşkına döndü
CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Sözcü TV yayınında partisinin Konya'da düzenleyeceği mitinge çağrı yaptığı konuşmada AK Parti iktidarı döneminin icraatlarını saydı.
CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Sözcü TV'de söyledikleriyle herkesi şaşırttı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Konya'da düzenleyeceği mitinge halkı çağıran Bektaş, "Bütün Türkiye'yi Mevlana Müzesi'ne Kelebekler Vadisi'ne, Konya'nın ciddi gastronomi avantajları var, yemekleri meşhur. Hızlı tren, uçak ulaşım çok kolay. Gerçekten hoşgörü iklimi var. Herkesi davet ediyorum." dedi.