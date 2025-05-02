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MEDYA

Hadi Özışık: PKK haftaya silah bırakabilir

Gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV'deki yayında yaptığı açıklamada, yaptığı kulis görüşmelerine dayanarak terör örgütü PKK'nın önümüzdeki hafta silah bırakabileceğini ve 40 yılı aşkın terör sorununun sona erebileceğini söyledi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekol TV’de yayınlanan "Tartışma Zemini" programında, terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özışık, Pervin Buldan ve Sırrı Sakık gibi bazı DEM Parti'li isimlerin süreci olumlu yönde sürdürdüğünü, ancak bazı isimlerin süreci yavaşlattığını belirtti.

Tüncer Bakırhan’ın açıklamalarının ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Terörsüz Türkiye" yaklaşımının kritik olduğunu vurgulayan Özışık, yaptığı kulis görüşmeleri ışığında, sürecin önümüzdeki hafta sonuçlanabileceğini ve PKK’nın silah bırakma kararı alabileceğini öne sürdü. Özışık, bu sürecin müzakereye dönüşmeden, terörün tamamen sona ermesiyle tamamlanacağını ifade etti.

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