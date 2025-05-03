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Sırrı Süreyya Önder'in hafızalara kazınan en komik anları

Bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'den geriye hafızalardan uzun süre silinmeyecek olan eğlenceli anları kaldı.

18 gün önce kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder, yüksek riskli ve 12 saat süren bir ameliyat geçirdi. Bu ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder, bugün hayatını kaybetti.

"ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HAYATA VEDA ETTİ"

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

GERİYE GÜLÜMSETEN ANLARI KALDI

Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinden sonra siyasilerden, peş peşe başsağlığı mesajları geldi.

Siyasette eğlenceli tarafıyla da bilinen Sırrı Süreyya Önder'den geriye, hafızalardan silinmeyen bazı anlar kaldı.

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