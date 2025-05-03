BIST 9.168
DOLAR 38,57
EURO 43,64
ALTIN 4.018,80
POLİTİKA

Şamil Tayyar Özgür Özel'i yalanladı: İletişim Başkanlığı tarihi boyunca...

AK Partili Şamil Tayyar, Özgür Özel'in İletişim Başkanlığı'nın AK Partili milletvekillerine nasıl konuşmaları gerektiğine dair not ilettiği iddiasını yalanladı. Metnin içeriğinin çok absürt olduğunu belirten Tayyar, "İletişim Başkanlığı tarihi boyunca tek vekile böyle bir metin göndermiş değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İletişim Başkanlığı AK Parti’nin milletvekillerine televizyonda konuşacakları not yollamış" iddiası tartışma konusu oldu.

Tepki çeken iddiayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı.

Konuya ilişkin bir açıklama da AK Partili eski milletvekili MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. TGRT Haber'de yayınlanan "Medya Kritik" progdamında konuşan Tayyar, "İletişim Başkanlığı tarihi boyunca tek vekile böyle bir metin göndermiş değil" dedi.

Tayyar, söz konusu iddianın ortaya çıkmasını da "İBB ile ilgili yürütülen soruşturma sürecinde kamuoyuna yansıyan ağır iddiaları örtbas etmek ve bunları anlatanları itibarsızlaştırmak için yürütülmüş bir algı operasyonu olarak değerlendiriyorum" ifadeleriyle anlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Özgür Özel 'namussuz' diyerek Çatalca Müftüsü'nü yuhalattı!
Özgür Özel 'namussuz' diyerek Çatalca Müftüsü'nü yuhalattı!
Esenyurt'taki servis sürücüleri yakalandı! Bakan Yerlikaya: Araçları trafikten men edildi
Esenyurt'taki servis sürücüleri yakalandı! Bakan Yerlikaya: Araçları trafikten men edildi
CHP Konya milletvekili Bektaş Sözcü TV'de söyledi duyanlar şaşkına döndü
CHP Konya milletvekili Bektaş Sözcü TV'de söyledi duyanlar şaşkına döndü
Ergin Ataman çılgına döndü, salonu terk etti
Ergin Ataman çılgına döndü, salonu terk etti
Hadi Özışık: PKK haftaya silah bırakabilir
Hadi Özışık: PKK haftaya silah bırakabilir
Hadi Özışık ve Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi
Hadi Özışık ve Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi
Bakırhan'dan Bahçeli'nin çıkışına destek: Barış için önemli bir şans
Bakırhan'dan Bahçeli'nin çıkışına destek: Barış için önemli bir şans
Ordu'daki korkunç ölüm kamerada! İstinat duvarından aşağıya düştü...
Ordu'daki korkunç ölüm kamerada! İstinat duvarından aşağıya düştü...
Kurum'dan Özgür Özel’e: İki laftan biri yalan, biri iftira
Kurum'dan Özgür Özel’e: İki laftan biri yalan, biri iftira
TEKNOFEST’te Bayraktar ailesi sahnede: Damga vuracak eserler geliştireceğiz
TEKNOFEST’te Bayraktar ailesi sahnede: Damga vuracak eserler geliştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Ali Yerlikaya'dan otobüsü polisin üzerine süren CHP'nin otobüs şoförüne tepki
Bakan Ali Yerlikaya'dan otobüsü polisin üzerine süren CHP'nin otobüs şoförüne tepki