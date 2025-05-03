Şamil Tayyar Özgür Özel'i yalanladı: İletişim Başkanlığı tarihi boyunca...

AK Partili Şamil Tayyar, Özgür Özel'in İletişim Başkanlığı'nın AK Partili milletvekillerine nasıl konuşmaları gerektiğine dair not ilettiği iddiasını yalanladı. Metnin içeriğinin çok absürt olduğunu belirten Tayyar, "İletişim Başkanlığı tarihi boyunca tek vekile böyle bir metin göndermiş değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İletişim Başkanlığı AK Parti’nin milletvekillerine televizyonda konuşacakları not yollamış" iddiası tartışma konusu oldu.

Tepki çeken iddiayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı.

Konuya ilişkin bir açıklama da AK Partili eski milletvekili MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. TGRT Haber'de yayınlanan "Medya Kritik" progdamında konuşan Tayyar, "İletişim Başkanlığı tarihi boyunca tek vekile böyle bir metin göndermiş değil" dedi.

Tayyar, söz konusu iddianın ortaya çıkmasını da "İBB ile ilgili yürütülen soruşturma sürecinde kamuoyuna yansıyan ağır iddiaları örtbas etmek ve bunları anlatanları itibarsızlaştırmak için yürütülmüş bir algı operasyonu olarak değerlendiriyorum" ifadeleriyle anlattı.