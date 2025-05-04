Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder, esprili kişiliğiyle anıldı

Kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 62 yaşında yaşamını yitirdi. Cenaze töreniyle uğurlanan Önder’in neşeli kişiliği sosyal medyada geniş yankı bulurken, özellikle Düğün Dernek filmindeki sahnesi en çok paylaşılan anma görüntüsü oldu.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede, 62 yaşında hayatını kaybetmişti. Düzenlenen cenaze töreniyle Önder, son yolculuğuna uğurlandı.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatıyla birlikte neşeli kişiliği, esprileri, şakaları sosyal medyada sık sık paylaşılıyordu.

Düğün Dernek filmindeki sahne gündem oldu

Sırrı Süreyya Önder ile ilgili yapılan paylaşımların en başında ise 2013 yılında yayınlanan Düğün Dernek filminden bir sahne yer aldı. Ahmet Kural'ın başrolünü oynadığı filmdeki izleyenleri güldüren sahne, sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.

"Ölenin arkasından kötü konuşulmaz"

Gazeteci Zafer Şahin de ilgili sahneyi sosyal medya hesabından paylaşarak "Sırrı Süreyya Önder siyasete esprilerle donattığı entellektüel kimliği ile renk kattı. Ölenin arkasından kötü konuşulmaz. İnsanları güldürmeyi seven birini böyle bir video ile anmak gerekir belki.. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.