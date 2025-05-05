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Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti defalarca ateş etti korkunç görüntüler ortaya çıktı

Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski kocası ve yanındakiler tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Direnen ve kaçmaya çalışan genç kadın sokak ortasında öldürüldü. Aksu’nun öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Bahar Aksu'yu öldüren eski eşi Silivri'de yakalandı.

İstanbul Şişli'de eski kocasının kaçırmaya çalıştığı genç kadın direnince öldürüldü.

Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu’yu eski kocası ve beraberindeki 3 kişi tarafından sokak ortasında kaçırmaya çalıştı. Genç kadın çığlık çığlığa bağırıp yardım istedi. Bahar Aksu direnince saldırgan eski koca, silahını çıkararak defalarca ateş etti. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldüren eski eşi Silivri'de yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

"İstanbul'a gezmeye geldik"

Rüstem Elibol ile birlikte olay yerine gelen şüphelilerden birinin polisteki ifadesinde “Gezmek için İstanbul'a gelmiştik. Rüstem bizi bir işi olduğunu söyleyerek yanına çağırdı. Olay yerinde beklerken kadını görünce arabadan indi. Kadını zorla araca bindirmeye çalıştı. Kadın direnince ateş etti. Kadın yaralanınca oradan kaçtık" dediği ortaya çıktı.

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