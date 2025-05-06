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Gaziantep merkezli 47 ildeki FETÖ operasyonunda 208 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep merkezli 47 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 208 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ terör örgütünün Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki bölge yapılanmasında yer alan güncel örgüt yapısının deşifre edildiğini bildirdi.

FETÖ'nün eleman temin etme yöntemlerinin tespit edilerek yurt dışı eğitim kamplarına götürülen örgüt üyelerinin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, 208 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Vergi Denetim Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince, Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları, örgüt üyeleri tarafından kurulan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

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