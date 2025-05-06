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Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elinde tespihle bekledi

Ağır bir kalp ameliyatı geçirdikten sonra geçtiğimiz günlerde mesaiye başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutunda ağırlamadan önce Erdoğan'ı konutunun kapısında beklerken elindeki tespih dikkat çekti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ameliyatının ardından ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Görüşme öncesi konutuna gelen Bahçeli, kapıda bekleyen basın mensuplarını selamladı. Bahçeli'nin konutunun önünde ittifak ortağı Erdoğan'ı tespih çekerek beklemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İLK KEZ 4 NİSAN'DA GÖRÜNTÜ VERMİŞTİ

Bahçeli, iyileşme sürecinin tamamlandıktan sonra da ilk kez Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinde görüntülendi. Bahçeli, 4 Nisan'da partisinin kurucu genel başkanı Türkeş'in kabrinde dua etmişti.

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