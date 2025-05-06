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Ahmet Minguzzi cinayetinde kan donduran yeni görüntü! Gülerek anlatmış

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Kadıköy'de, İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin olayda, sanıkların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklar B.B. ve U.B'nin, olayın hemen sonrasına ait yeni görüntüleri Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasına girdi.

Görüntülere göre, Minguzzi'yi bıçaklayan sanık B.B. saat 08.37'de Uzunçayır Metrobüs durağına gitti. Bir süre sonra B.B'nin yanına U.B. ve diğer arkadaşları geldi.

Duraktaki bankta oturan grup sohbet ederken, B.B'nin Minguzzi'yi bıçakladığı anı arkadaşlarına el ve kol hareketleri yaparak göstermesi dikkati çekti. Yine, gruptaki bir kişi de yerde yatan Minguzzi'nin tekmelenmesini ayak hareketleriyle gösterdi.

Durakta bir süre konuşan grup, saat 08.40'ta gelen metrobüse binerek buradan uzaklaştı.

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